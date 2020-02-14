Трамп пригрозил запретить администрации США слушать его телефонные разговоры

Телефонные разговоры президента США регулярно отслеживаются его помощниками по национальной безопасности в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить сотрудникам Белого дома доступ к его телефонным разговорам с лидерами других стран.

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Как передает kommersant со ссылкой на Bloomberg, американский президент сообщил, его телефонные разговоры с иностранными лидерами слушают около 25 человек. Дональд Трамп остался недоволен качеством мониторинга его бесед, так как неоднократно подробности разговоров становились известны СМИ. «Годами, когда звонишь иностранному лидеру, разговор слушают. Я могу прекратить эту практику полностью», - заявил Трамп в интервью радиоведущему Херальдо Ривере.

По данным Bloomberg, телефонные разговоры президента США регулярно отслеживаются его помощниками по национальной безопасности в Белом доме, а также высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента и разведки. Беседы слушают, чтобы правительственные чиновники были в курсе того, что обсуждал президент. Кроме того, подобная практика помогает защитить президента в случае, если зарубежные партнеры издадут искаженный или вводящий в заблуждение пресс-релиз по итогам разговора.

Прошлогодняя беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стала поводом для запуска процедуры импичмента президента США. В рамках процедуры импичмента Дональду Трампу предъявили два обвинения - в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам.