Сенат США захотел ограничить полномочия Трампа по военных действиях в Иране

Трамп и его сторонники заявили, что решение пошлет неверный сигнал Ирану и другим потенциальным противникам США.

Контролируемый республиканцами Сенат США предварительно поддержал резолюцию по ограничению военных действий в Иране.

За решение проголосовал 51 сенатор, 45 выступили против. Об этом пишет Радио Свобода.

В резолюции, которая не имеет обязательной силы, говорится, что президент США Дональд Трамп не имеет использовать американские войска в боевых действиях против Ирана, если Конгресс не объявил войну или не предоставил специальное разрешение для использования военной силы.

Читайте такжеСтало известно, во сколько обошлась США война в Ираке

Трамп и его сторонники заявили, что решение пошлет неверный сигнал Ирану и другим потенциальным противникам США. Вместе с тем сенатор-демократ Тим Кейн сказал: «Мы не посылаем сигнал слабости, когда боремся за верховенство закона».

Финальное голосование за решение состоится 13 февраля.

В январе аналогичную резолюцию приняла Палата представителей. Это произошло после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани.