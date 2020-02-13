Politico: В Белом доме "не ждут" нового блокирования помощи для Украины

В Конгрессе начали требовать от администрации объяснений, что будет сделано, чтобы перебоев в передаче помощи Киеву больше не было.

Действующий глава Отдела управления и бюджета в Белом доме Расс Вут заверил, что администрация Дональда Трампа не ожидает никаких дополнительных блокировок военной помощи для Украины после случая в 2019 году, который фигурировал в деле об импичменте президента США.

«Я не буду исключать любые инструменты, которые есть в распоряжении президента. Но я не ожидаю ничего на этом фронте», - цитирует Politico его ответ на вопрос о том, были ли решены вопросы Трампа относительно коррупции в Украине. Этот комментарий Вута также прозвучал после того, как Комитет Палаты представителей по вопросам бюджета провел слушания о фискальных запросах президента для бюджета на 2021 год.

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Органы надзора признали незаконным решение Трампа задержать почти 400 миллионов долларов военной помощи для Украины в 2019. Хотя в Отделе по вопросам управления и бюджета не согласились с этим выводом. В прошлом октябре следователи нижней палаты Конгресса в деле об импичменте прислали Вуту повестку на допрос в Комитете по вопросам разведки. Но он отказался прийти. Но в среду во время трехчасовых обсуждений бюджета демократы неоднократно поднимали вопрос Украины.

Председатель бюджетного комитета Джон Ярмут напомнил Вуту о замораживании помощи и спросил, какие шаги Отдел по вопросам управления и бюджета делает, чтобы не допустить повторения таких случаев.

«Мы и в дальнейшем будем прозрачными в вопросе того, как мы управляем народными деньгами и позаботимся, чтобы деньги не терялись в процессе», - сказал Вут.

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«Мы убеждены, что должны придерживаться решений о выделении средств, принятых Конгрессом», - добавил он. Действующий глава Отдела Белого дома по вопросам управления и бюджета также отметил, что его ведомство предоставило Счетной палате США «всю информацию, о которой нас попросили». Федеральный надзорный орган в прошлом месяце постановил, что решение президента Трампа заблокировать помощь для Украины было незаконным. Но при этом он не делал замечаний Отделу по вопросам управления и бюджета относительно передачи нужной для расследования информации.