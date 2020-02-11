Россия обстреляла сирийский город: 12 погибших

Колонна военной техники из Турции 9 февраля пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.

Россия обстреляла центр сирийского города Идлиб, убив 12 мирных жителей.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французские СМИ.

Обстрел города стал ответом на сбитии сирийского вертолета, в чем военные наблюдатели обвинили силы Турции.

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Как сообщал УНИАН, турецкая армия сегодня начала военную операцию и обстреляла войска, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду с помощью артиллерии.

Колонна военной техники из Турции 9 февраля пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.

До этого во время своего визита в Киев президент Турции Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии и заявил, что в Турцию убегает миллион беженцев. Эрдоган обвинил сирийские власти и Россию в нарушении договоренностей по ситуации в Идлибе.

Войска Асада при поддержке РФ, несмотря на договоренности о перемирии, пошли в активное наступление на Идлиб, пребывающий под контролем Демократических сил, которых поддерживает Турция.