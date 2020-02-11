Россия обстреляла сирийский город: 12 погибших
Россия обстреляла центр сирийского города Идлиб, убив 12 мирных жителей.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французские СМИ.
Обстрел города стал ответом на сбитии сирийского вертолета, в чем военные наблюдатели обвинили силы Турции.
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Как сообщал УНИАН, турецкая армия сегодня начала военную операцию и обстреляла войска, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду с помощью артиллерии.
Колонна военной техники из Турции 9 февраля пересекла границу с Сирией и вошла на территорию провинции Идлиб.
До этого во время своего визита в Киев президент Турции Эрдоган обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии и заявил, что в Турцию убегает миллион беженцев. Эрдоган обвинил сирийские власти и Россию в нарушении договоренностей по ситуации в Идлибе.
Войска Асада при поддержке РФ, несмотря на договоренности о перемирии, пошли в активное наступление на Идлиб, пребывающий под контролем Демократических сил, которых поддерживает Турция.