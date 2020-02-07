Buzzfeed: США задерживают оружие и боеприпасы, за которые Украина заплатила 30 миллионов долларов

Задержка американских поставок по вине Вашингтона продолжается уже год, и Киев хочет вернуть свои деньги.

В эпицентре саги об импичменте, которая в среду закончилась оправданием Дональда Трампа, было замораживание военной помощи США для Украины на 391 миллион долларов по приказу президента.

Но этот пакет поддержки, который в сентябре разблокировали, был не единственной передачей американского оружия для охваченной войной страны, которую не доставили вовремя, - пишет Buzzfeed. Несколько прямых коммерческих продаж оружия и боеприпасов для Украины одновременно столкнулись с серьезными задержками. И, как выяснило издание, они остаются замороженными уже несколько месяцев и по загадочным причинам. Теперь, после длительного ожидания и уплаты десятков миллионов долларов, Киев хочет вернуть свои деньги.

Читайте такжеLos Angeles Times: Солдаты Украины погибали в бою, пока Трамп задерживал помощь США

Издание пишет, что администрация Трампа до сих пор сдерживает по меньшей мере шесть коммерческих заказов на поставку оружия и боеприпасов от американских компаний для Украины. Общая стоимость этих заказов составляет 30 миллионов долларов, о чем изданию рассказали украинские чиновники и бывшие американские чиновники, которые напрямую знают о ситуации. Все четыре собеседника Buzzfeed сказали, что пять поставок от компаний в США задерживаются уже год, а еще одна – больше года. Чиновники рассказали, что не смогли добиться от администрации Трампа ответов, почему соглашения, которые обычно утверждаются за два месяца и должны получить лицензию от Госдепартамента, до сих пор не были одобрены.

«Для украинцев, наверное, будет мудрым поискать другие источники покупки оружия и припасов», - сказал чиновник США, который спрашивал Белый дом и Госдепартамент о проблеме. На свои запросы он получил лишь нечеткий ответ о том, что продажи до сих пор «оцениваются», хотя украинская сторона уже заплатила за оружие.

Читайте такжеCNN: Пентагон готовил партию Javelin для Украины, когда Трамп вдруг заблокировал помощь

Посольство США в Киеве, Госдепартамент и Белый дом отказались комментировать ситуацию, так же как и «Укроборонпром». Два украинских чиновника сказали Buzzfeed, что задержка, вероятно, связана с попыткой Китая купить украинскую стратегическую авиационную компанию. США добивались срыва этой сделки. Поэтому возможно, что Киев оказался в эпицентре противостояния между Пекином и Вашингтоном.