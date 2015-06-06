Реабилитация Джона Керри после операции проходит по графику - СМИ
Реабилитация госсекретаря США Джона Керри, перенесшего операцию на сломанной бедренной кости правой ноги, проходит по графику.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мари Харф.
"Керри продолжает восстанавливаться в больнице своего родного Бостона (штат Массачусетс). Врачи считают, что его реабилитация проходит по графику, если не лучше, чем ожидалось, - рассказала Харф журналистам в ходе регулярного брифинга. - Госсекретарь выполняет физические упражнения, он ходил несколько раз вчера и сегодня".
Читайте такжеКерри прооперировали в Бостоне после падения с велосипеда - СМИПо словам Харф, Керри останется в больнице на выходных. "Он планирует продолжить процедуры на выходных, а затем примет решение (о дальнейшем пребывании в лечебнице)", - пояснила представитель ведомства.
Она рассказала, что Керри провел ряд переговоров сегодня с помощником президента США по национальной безопасности Сюзан Райс, а также с замгоссекретаря Уэнди Шерман по иранским переговорам.
Как сообщалось ранее, Керри сломал ногу, катаясь на велосипеде во Франции на одном из участков знаменитой велогонки "Тур-де-Франс", и на вертолете был доставлен в женевскую больницу. С военной базы Рамштайн в Германии за ним был направлен американский военно-транспортный самолет С-17, на котором Керри прибыл в Бостон. В дороге госсекретаря США сопровождал его хирург Деннис Бурк, несколько лет тому назад проводивший Керри эндопротезирование тазобедренных суставов.