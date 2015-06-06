Реабилитация Джона Керри после операции проходит по графику - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мари Харф.

"Керри продолжает восстанавливаться в больнице своего родного Бостона (штат Массачусетс). Врачи считают, что его реабилитация проходит по графику, если не лучше, чем ожидалось, - рассказала Харф журналистам в ходе регулярного брифинга. - Госсекретарь выполняет физические упражнения, он ходил несколько раз вчера и сегодня".

Читайте такжеКерри прооперировали в Бостоне после падения с велосипеда - СМИПо словам Харф, Керри останется в больнице на выходных. "Он планирует продолжить процедуры на выходных, а затем примет решение (о дальнейшем пребывании в лечебнице)", - пояснила представитель ведомства.

Она рассказала, что Керри провел ряд переговоров сегодня с помощником президента США по национальной безопасности Сюзан Райс, а также с замгоссекретаря Уэнди Шерман по иранским переговорам.

Как сообщалось ранее, Керри сломал ногу, катаясь на велосипеде во Франции на одном из участков знаменитой велогонки "Тур-де-Франс", и на вертолете был доставлен в женевскую больницу. С военной базы Рамштайн в Германии за ним был направлен американский военно-транспортный самолет С-17, на котором Керри прибыл в Бостон. В дороге госсекретаря США сопровождал его хирург Деннис Бурк, несколько лет тому назад проводивший Керри эндопротезирование тазобедренных суставов.