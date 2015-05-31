Госсекретарь США госпитализирован после падения с велосипеда во Франции
14:33, 31 мая 2015Мир
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Государственный секретарь США Джон Керри госпитализирован в больницу в Женеве после падения с велосипеда во время прогулки в Сьонзье, недалеко от французского альпийского курорта Шамони.
REUTERS
Как сообщает Радио Свобода, по предварительным данным, состояние 71-летнего Керри стабильное, он не потерял сознание, но травмировал ногу.
Керри забрали на вертолете в женевскую больницу, сейчас медики проводят обследование.
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Керри накануне в Женеве встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в рамках длительных переговоров о ядерном соглашении Тегерана.
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