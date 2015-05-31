Госсекретарь США госпитализирован после падения с велосипеда во Франции

Как сообщает Радио Свобода, по предварительным данным, состояние 71-летнего Керри стабильное, он не потерял сознание, но травмировал ногу.

Керри забрали на вертолете в женевскую больницу, сейчас медики проводят обследование.

Читайте такжеКерри обсуждал с Путиным ситуацию в Широкино и необходимость прекращения огня - Госдеп

Керри накануне в Женеве встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в рамках длительных переговоров о ядерном соглашении Тегерана.