Путин заявил, что "человечество снова оказалось у опасной черты"

Путин пригласил приехать в Москву лидеров зарубежных стран продемонстрировать «приверженность идеалам мира, свободы и справедливости».

Президент России Владимир Путин заявил, что «человечество вновь оказалось у опасной черты», и пригласил приехать в Москву лидеров зарубежных стран продемонстрировать «приверженность идеалам мира, свободы и справедливости».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

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«В нынешнем году отмечается 75 лет окончания Второй мировой войны. В мае мы ждём в Москве на торжественные мероприятия, посвящённые великой Победе, лидеров зарубежных государств, иностранные делегации, чтобы почтить память миллионов погибших, отдать дань уважения ветеранам и продемонстрировать приверженность идеалам мира, свободы и справедливости», - сказал Путин.

По его словам, именно эти идеалы были положены государствами-победителями, участниками антигитлеровской коалиции в основу послевоенного мироустройства, закреплённого 75 лет назад в Уставе Организации Объединённых Наций.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», - сказал он.

Кроме того, Путин заметил, что от состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости во многом зависят мир и безопасность на планете. «Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Готовы к содержательному диалогу с американской стороной, в том числе в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов», - сказал Путин.

Как отметил Путин, для РФ совершенно очевидно, что возвращение двустороннего взаимодействия в нормальное, конструктивное русло в интересах не только России и США, но и всего мира.