Палата представителей США оставила в силе запрет на авиасообщение с Кубой

Как отмечает Би-би-си, контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса вынесла решение не возобновлять регулярные авиарейсы на Кубу, несмотря на улучшение отношений между двумя странами в последние месяцы.

Читайте такжеВласти США официально исключили Кубу из списка спонсоров терроризма

В январе в Гаване прошли первые за 35 лет переговоры на высоком уровне между США и Кубой.

Перед началом переговоров президент Барак Обама призвал конгресс использовать эту возможность для прекращения американского торгового эмбарго против Кубы.