Палата представителей США оставила в силе запрет на авиасообщение с Кубой
07:58, 05 июня 2015Мир
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Палата представителей США проголосовала за то, чтобы оставить в силе запрет для граждан страны на поездки на Кубу авиатранспортом.
Прямого авиасообщения между США и Кубой пока не будет / cuabroad.cua.edu
Как отмечает Би-би-си, контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса вынесла решение не возобновлять регулярные авиарейсы на Кубу, несмотря на улучшение отношений между двумя странами в последние месяцы.
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В январе в Гаване прошли первые за 35 лет переговоры на высоком уровне между США и Кубой.
Перед началом переговоров президент Барак Обама призвал конгресс использовать эту возможность для прекращения американского торгового эмбарго против Кубы.
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