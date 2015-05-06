Между США и Кубой впервые за 50 лет начнут курсировать паромы
07:48, 06 мая 2015Мир
824 0
Между штатом Флорида и Кубой впервые за 50 лет начнут курсировать паромы, после того как власти США разрешили возобновить паромное сообщение, прекращенное в 1960 году из-за введения торгового эмбарго.
США и Куба возобновляют паромное сообщение / Flickr.com, Jaume Escofet
В декабре 2014 года Вашингтон объявил о возобновлении дипломатических отношений с Гаваной.
После снятия запрета четыре компании заявили о получении лицензий на паромные перевозки, сообщает Русская служба ВВС.
Читайте такжеОбама и Рауль Кастро пожали друг другу руки (фото)
"Если все пойдет нормально, мы можем начать перевозки уже в сентябре", - заявил президент компании United Americas Shipping Services Джозеф Хинсон.
Процесс нормализации американо-кубинских отношений, разорванных более 50 лет назад, в последние месяцы ускорился, кульминацией чего стала недавняя теплая личная встреча Обамы с кубинским лидером Раулем Кастро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter