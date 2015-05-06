Между США и Кубой впервые за 50 лет начнут курсировать паромы

В декабре 2014 года Вашингтон объявил о возобновлении дипломатических отношений с Гаваной.

После снятия запрета четыре компании заявили о получении лицензий на паромные перевозки, сообщает Русская служба ВВС.

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"Если все пойдет нормально, мы можем начать перевозки уже в сентябре", - заявил президент компании United Americas Shipping Services Джозеф Хинсон.

Процесс нормализации американо-кубинских отношений, разорванных более 50 лет назад, в последние месяцы ускорился, кульминацией чего стала недавняя теплая личная встреча Обамы с кубинским лидером Раулем Кастро.