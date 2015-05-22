Обама намерен посетить Кубу до окончания президентского срока

Об этом в четверг, 21 мая, сообщил представитель Белого дома Джош Эрнест в ходе брифинга, на котором впервые за многие годы присутствовали кубинские журналисты, пишет Лента.ру со ссылкой на ABC News.

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«Президент США надеется, что вскоре сможет посетить Кубу и, в частности, столицу страны — Гавану», — заявил Эрнест. При этом он подтвердил, что Обама по-прежнему придерживается идеи расширения контактов между двумя странами. В частности, это касается открытия посольств в США и на Кубе.

По словам представителя Белого дома, Вашингтон выступает за свободное передвижение своих дипломатических сотрудников по территории острова, а также за общение с кубинцами, которые проживают за пределами Гаваны. Данный вопрос пока еще является камнем преткновения в нормализации отношений, отметил Эрнест, добавив, что озабоченность США вызывает и неуважение кубинским правительством основных прав человека.

Как сообщал УНИАН, Обама на Саммите Америк выступил за отмену санкций против Кубы.