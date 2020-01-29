В Кремле прокомментировали идею сделать Путина "верховным правителем" РФ

По словам пресс-секретаря российского президента, в комиссию, которая работает над поправками к конституции РФ, поступают разные предложения, часть из которых будет принята, а часть - отсеяна.

В Кремле заявили, что предложение внести изменения в конституцию России и переименовать должность президента в «верховного правителя» будет рассмотрено, как и другие предложения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В частности, он заявил, что у президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на «верховный правитель».

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу» - сказал Песков.

«В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии (по поправкам в Конституцию) поступает очень много предложений, в этом и заключается цель дискуссии - собрать мнения. Глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в свободном абсолютно режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера, потом в результате обсуждения, естественно, какие-то будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, отсюда появится искомый итог работы комиссии. Пока это все идет в режиме дискуссии», - добавило он.

В тоже время, он заявил, что речь о децентрализации и переезде федеральных министерств в регионы не идет.

«Речь об этом не идет», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее, впервые прозвучавшей на заседании рабочей группы по изменению конституции, о децентрализации и переезде федеральных министерств в регионы.

Как сообщал УНИАН, в России предложили переименовать должность президента в «верховного правителя».