В ПАСЕ со второй попытки избрали вице-президентом российского депутата Толстого

Во втором раунде Петр Толстой получил необходимое большинство голосов и был избран вице-президентом ПАСЕ.

В ПАСЕ со второй попытки избрали депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого на должность вице-президента Ассамблеи.

Об этом говорится в сообщении на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В первом раунде Толстой не набрал абсолютного большинства голосов представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, и поэтому был проведен второй раунд.

Во втором раунде Толстой получил необходимое большинство голосов и, таким образом, был избран вице-президентом ПАСЕ.

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Как сообщал УНИАН, 27 января в ПАСЕ были обжалованы полномочия делегации Госдумы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Делегаты из нескольких страны, включая Украину, поддержали эти требования.

В тот же день глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что украинская делегация пытается не допустить избрания депутата Госдумы РФ Толстого вице-президентом Ассамблеи.