ПАСЕ не выбрала российского депутата Толстого вице-президентом с первого раза

Еще один тур голосования за избрание депутата Госдумы России Петра Толстого на должность вице-президента ПАСЕ состоится сегодня.

В Парламентской ассамблее Совета Европы во время первого тура голосования не поддержали кандидатуру депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого на должность вице-президентом Ассамблеи.

Соответствующее решение было объявлено сегодня на заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Трансляция заседания проходит на сайте Ассамблеи.

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В частности, для избрания Толстого вице-президентом Ассамблеи в первом туре голосования была необходима поддержка 162 депутатов.

"Толстой получил 101 голос "за" и 71 "против". Вследствие этого господин Толстой не получил необходимого абсолютного большинства, поэтому теперь мы должны провести еще одно голосование на тех же условиях", - сказал председательствующий на заседании ПАСЕ.

При этом он уточнил, что еще один тур голосования состоится сегодня, и для избрания Толстого вице-президентом Ассамблеи будет достаточно простого большинства голосов от более половины представителей делегаций, участвующих в сессии.

Как сообщал УНИАН, 27 января литовский депутат Эмануэлис Зингерис оспорил полномочия делегации Госдумы РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Делегаты из нескольких стран, в частности и из Украины, поддержали эти требования.

В тот же день глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила, что также украинская делегация пытается не допустить избрания депутата Госдумы РФ Толстого вице-президентом Ассамблеи.