Украина пытается не допустить избрания представителя РФ вице-президентом ПАСЕ

В течение 48 часов в ПАСЕ должны принять решение, утверждать ли полномочия Толстого.

В Парламентской ассамблее Совета Европы пытаются не допустить избрания депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого вице-президентом Ассамблеи.

Об этом сообщила глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько в социальной сети Facebook.

«Обжалуем полномочия делегации РФ на двух основаниях. Также обжалуем кандидата на должность вице-президента от РФ (Петра) Толстого. Собрали необходимые голоса, чтобы отправить эти вопросы на рассмотрение комитетов», - заявила она.

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Также Ясько поблагодарила депутатов из Литвы и Латвии за то, что они подняли вопрос об обжаловании полномочий российской делегации. «Посланцам страны, которая систематически нарушает Устав СЕ и Конвенцию, следует указать на дверь», - подчеркнула она.

«Спасибо делегатам из других стран за моральную и ответственную позицию! Делегаты из Украины, Грузии, Польши, Швеции, Хорватии и других стран поддержали этот запрос. В течение 48 часов ПАСЕ должна принять решение: утвердить полномочия Толстого и компании, или нет. Полномочия украинской делегации утверждены», - заявила Ясько.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 января, в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия делегации Госдумы РФ.