Российский политолог объяснил, что "в голове у Путина" и зачем ему изменения в Конституцию

Политолог считает, что Путин не только сам хочет остаться при власти, но и сохранить свое окружение.

Президент РФ Владимир Путин инициировал изменения в Конституции ради сохранения власти для себя и собственного окружения.

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Об этом в интервью "Сегодня" рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он согласен с мнением, что Путин своей конституционной реформой затеял в России укрепление вертикали власти и ее сохранность в собственных руках.

"В голове у Владимира Владимировича Путина укрепление вертикали и сохранение у него в руках власти приравниваются к укреплению государственного суверенитета, обороноспособности, к русской истории (недаром он отдельно столько времени уделил вопросу победы) и тому подобное. Это так всегда в головах политиков такого типа. Они свято верят, что именно они лучше всех понимают потребности страны и поэтому должны оставаться при власти", – сказал Орешкин.

Политолог считает, что Путин не только сам хочет остаться при власти, но и сохранить свое окружение.

"Если бы Путин был совсем один, он бы и полсуток во власти не продержался. Конечно, у него есть окружение, конечно, есть люди, которые выполняют определенные функции, а он им определенным образом компенсирует "трудозатраты". Поэтому я имею в виду "коллективного Путина". Ну, и Владимира Владимировича лично тоже. Потому что, опять же, в голове такого рода людей все перепутано: власть, страна, окружение, он сам", – подчеркнул российский эксперт.