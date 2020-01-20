Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ

15 января Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Президент России Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 января Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

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Он предложил закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета; утвердить приоритет Конституции РФ над международными договорами; усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти; дать право Госдуме утверждать премьер-министра, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

Кроме того, президент РФ предложил внести поправку об обязательном соблюдении критериев (гражданство и срок проживания) членами правительства, парламента и руководителями субъектов федерации и об ужесточении требований к президенту (сроки в должности).

По его словам, за изменения в Конституцию будет предложено проголосовать гражданам России. В 2024 году у Путина истекают президентские полномочия, и, согласно Конституции РФ, он не может больше баллотироваться на пост главы Российского государства.