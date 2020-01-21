Правительство Джонсона проиграло голосование в Палате лордов по соглашению о Brexit

Любые изменения в законодательстве, внесенные Палатой лордов, должны вернуться в Палату общин для утверждения и все еще могут быть отменены.

Правительство Великобритании потерпело свое первое поражение с момента досрочных выборов в декабре и проиграло голосование в Палате лордов по соглашению о выходе страны из ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Члены верхней палаты британского парламента 270 голосами за против 229 поддержали призывы предоставить гражданам ЕС физический документ как доказательство того, что они имеют право жить в Британии после ее выхода из блока.

Они также проголосовали за лишение министров права решать, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены судами и трибуналами Великобритании.

Читайте такжеВеликобритания выйдет из Евросоюза до 31 января - Елизавета II (фото, видео)

Правительство будет пытаться вернуть эти положения, когда законопроект вернется в Палату общин.

Имея большинство в 80 человек, правительство будет уверено, что добьется своего.

Законопроект о выходе из ЕС, который открывает путь для выхода Британии из блока с соглашением 31 января, был одобрен депутатами в начале этого месяца без каких-либо изменений.

Но, несмотря на свою решительную победу на декабрьских всеобщих выборах, консерваторы не имеют большинства в Палате лордов.

Любые изменения в законодательстве, внесенные Палатой лордов, должны вернуться в Палату общин для утверждения и все еще могут быть отменены.

Ранее сообщалось, что Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из Европейского Союза и окончательно утвердила условия Brexit.

Справка УНИАН. Референдум о Brexit состоялся в Великобритании и Гибралтаре 23 июня 2016 года. Тогда за выход из ЕС проголосовали 51,89% британцев при явке 72,21%. 29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Великобритании из Европейского Союза.