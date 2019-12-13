После победы на выборах Джонсон пообещал Британии Brexit к 31 января

Консервативная партия получает 364 места в Палате общин из 650. Это почти на 50 больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году.

Британские консерваторы во главе с Борисом Джонсоном одержали убедительную победу на досрочных выборах в Палату общин.

Премьер-министр пообещал вывести Британию из Евросоюза к 31 января, пишет Страна.ua со ссылкой на Rfi.

Консервативная партия получает 364 места в Палате общин из 650. Это почти на 50 больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Основные соперники консерваторов - лейбористы - терпят поражение, получая 203 мандата (почти на 60 меньше по сравнению с предыдущим составом Палаты общин).

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Тори не получали настолько уверенного большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер. Борис Джонсон, заручившись поддержкой избирателей, намерен ратифицировать соглашение о Brexit и вывести страну из ЕС 31 января 2020 года. Консерваторы пообещали не продлевать переходный период.

В Брюсселе заявили о готовности обсуждать дальнейшие отношения с Великобританией. Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах. Он заявил, что ожидает голосования по соглашению о Brexit в самое ближайшее время. Мишель добавил, что ЕС готов к переговорам о торговом соглашении с Великобританией. По его словам, в Евросоюзе будут настаивать на том, чтобы новый договор гарантировать "справедливые правила игры".

Поздравления с победой Борису Джонсону направил президент США Дональд Трамп.

"Британия и Соединенные Штаты теперь смогут свободно заключить новую торговую сделку после Brexit. Эта сделка имеет потенциал стать намного масштабнее и выгоднее, чем любая сделка с ЕС", - написал Трамп у себя в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет сохранить "тесное партнерство" с Лондоном после Brexit, как в экономическом, так и в политическом плане.

После оглашения результатов выборов британский фунт укрепился по отношению к доллару и евро.