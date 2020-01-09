Палата общин парламента Британии одобрила соглашение о Brexit

Теперь законопроект направят в верхнюю палату парламента. Ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

Палата общин парламента Великобритании завершила рассмотрение законопроекта о выходе из Европейского Союза и окончательно утвердила условия Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За принятие законопроекта выступили 330 депутатов, против был 231.

"Пришло время завершить Brexit. Этот законопроект делает это", - сказал законодателям министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, подводя итоги многочасовых дебатов в парламенте.

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Теперь законопроект направят в верхнюю палату парламента. Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

Как сообщал УНИАН, британский парламент проголосовал за законопроект о выходе Великобритании из Европейского Союза, который определяет условия воплощения Brexit.

Справка УНИАН. Референдум о Brexit состоялся в Великобритании и Гибралтаре 23 июня 2016 года. Тогда за выход из ЕС проголосовали 51,89% британцев при явке 72,21%. 29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Великобритании из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. Европейский совет предложил структурам Евросоюза обеспечить вступление в силу документа с 30 марта 2019 года. Совет также одобрил политическую декларацию об основах отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.