В Японии началось извержение вулкана, объявлен максимальный уровень опасности (видео)

В Японии 29 мая началось извержение вулкана Кутиноэрабу, расположенного на одноименном острове на юге Японии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Японские метеорологи объявили пятый, максимальный уровень опасности извержения вулкана - он предполагает эвакуацию местного населения. Согласно кадрам японского телевидения, Кутиноэрабу выбрасывает столбы черного дыма.

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Площадь острова, на котором расположен вулкан, составляет всего 38 кв км, а население не превышает 150 человек. Там находится несколько пансионатов с горячими источниками, а сам остров целиком входит в состав национального парка Кирисима-Яку.

Ранее УНИАН сообщал, что власти японского города Хаконе объявили об эвакуации людей в районе долины Окувадани из-за повышения вулканической активности.