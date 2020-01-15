Путин придумал новую должность и решил назначить на нее Медведева

Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.

Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на встречу президента с членами правительства РФ.

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"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность зампредседателя Совета безопасности", - заявил Путина

Также Путин напомнил, что председателем Совета безопасности РФ является президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство РФ во главе с Медведевым в полном составе ушло в отставку.