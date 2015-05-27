Латвия зафиксировала корабль и субмарину РФ вблизи своих границ
10:23, 27 мая 2015Мир
1818 0
Латвийские вооруженные силы зафиксировали возле собственных границ российские военный корабль и субмарину.
Судна зафиксировали за 5 миль от границы / Official U. S. Navy Page, Flickr.com
Об этом латвийская армия сообщает в своем твиттере.
Armed Forces on 27 MAY in LV EEZ 5 nmi from терри. waters spotted RU Navy's Kilo-class submarine, and hydrographic survey ship GS-66.
— NBS (@Latvijas_armija) May 27, 2015
"27 мая вооруженные силы на расстоянии 5 морских миль от государственной границы Латвии зафиксировали субмарину ВМФ РФ класса "Kilo" и гидрографическое судно GS-66", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУ границ Латвии снова заметили российский самолет
Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter