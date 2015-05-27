Латвия зафиксировала корабль и субмарину РФ вблизи своих границ

Об этом латвийская армия сообщает в своем твиттере.

Armed Forces on 27 MAY in LV EEZ 5 nmi from терри. waters spotted RU Navy's Kilo-class submarine, and hydrographic survey ship GS-66. — NBS (@Latvijas_armija) May 27, 2015

"27 мая вооруженные силы на расстоянии 5 морских миль от государственной границы Латвии зафиксировали субмарину ВМФ РФ класса "Kilo" и гидрографическое судно GS-66", - говорится в сообщении.

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Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.