Латвия зафиксировала корабль и субмарину РФ вблизи своих границ

10:23, 27 мая 2015
Мир
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Латвийские вооруженные силы зафиксировали возле собственных границ российские военный корабль и субмарину.

субмарина / Official U.S. Navy Page, Flickr.com

Об этом латвийская армия сообщает в своем твиттере.

"27 мая вооруженные силы на расстоянии 5 морских миль от государственной границы Латвии зафиксировали субмарину ВМФ РФ класса "Kilo" и гидрографическое судно GS-66", - говорится в сообщении.

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Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

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