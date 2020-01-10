Помпео: у США нет конкретных данных о предполагаемых атаках Сулеймани

Помпео отметил, что была реальная необходимость и президент принял правильное решение.

У Вашингтона не было конкретных данных о том, где и когда убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал совершить нападения на американских граждан.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News, передает kommersant. «Мы не знаем точно когда и мы не знаем точно где. Но это было реально... Была реальная возможность, была реальная необходимость. Мы приняли правильное решение. Президент сделал правильный выбор», - сказал Помпео.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев. Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.