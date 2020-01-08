Трамп призвал ведущие мировые страны добиваться заключения нового соглашения с Ираном

Президент США подчеркнул, что эти страны должны отмежеваться от ядерного соглашения с Ираном от 2015 года.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Великобританию, Германию, Францию, Россию и Китай добиваться заключения с Ираном нового соглашения, чтобы гарантировать безопасность всему миру.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте Белого дома.

Президент США заявил, что действие "очень дефектного" соглашения по ядерной программе Ирана от 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действия) в любом случае истекает и дает Ирану "четкий и быстрый путь к ядерному прорыву".

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"Иран должен оставить свои ядерные амбиции и прекратить свою поддержку терроризма. Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Они теперь должны отмежеваться от остатков соглашения по Ирану – Совместного всеобъемлющего плана действия (согласно которому Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций)", - заявил Трамп.

Президент США добавил: "Мы все должны вместе сотрудничать на пути к заключению соглашения с Ираном, которое сделает мир более безопасным и более мирным местом".

Также он отметил, что надо договориться с Ираном о соглашении, которое позволит этой стране развиваться и процветать, а также воспользоваться выгодой огромного неиспользованного потенциала.