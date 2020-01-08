Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана

Президент США заявил, что санкции против Ирана будут оставаться в силе до тех пор, пока Тегеран не изменит свое поведение.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отмечает, что США немедленно введут новые экономические санкции против Ирана.

Об этом Трамп сказал на брифинге в Вашингтоне, который транслировался на сайте Белого дома.

Президент США подчеркнул, что иранского генерала и главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани надо было ликвидировать уже давно.

"Благодаря устранению Сулеймани мы посылаем мощный сигнал террористам: если вы цените вашу собственную жизнь, вы не будете угрожать жизни наших граждан. Поскольку мы продолжаем оценивать варианты в ответ на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные карательные экономические санкции в отношении иранского режима", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что эти мощные санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили Сулеймани. Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны.

6 января на экстренном заседании представители государств-членов НАТО решили приостановить деятельность своей миссии в Ираке.

НАТО занимается подготовкой сил безопасности в Ираке с начала 2017 года. Иракские солдаты проходят специальную подготовку по обезвреживанию взрывных устройств, технического обслуживания и оказания медицинской помощи. Североатлантический альянс также консультирует Министерство обороны Ирака и другие органы безопасности.