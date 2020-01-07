США привели в полную боевую готовность свои войска на Ближнем Востоке - CNN

Повышенная боеготовность военных США может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки.

Американские войска и ракетные батареи противовоздушной обороны по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два неназванных американских чиновника.

По данным канала, повышенная боеготовность военных США может означать то, что страна готовится сбивать иранские беспилотники из-за сведений разведки.

По словам источника, американская разведка заметила некие признаки угрозы со стороны Ирана. Второй источник добавил, что силы США на Ближнем Востоке уже готовы «к угрозе нападения».

Телеканал отмечает, что американская разведка в течение последних нескольких дней также наблюдала за перемещением военной техники Ирана, включая беспилотники и баллистические ракеты. Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же поставить его для создания собственных атак.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента Дональда Трампа ракетным ударом убили Сулеймани.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

Ранее сообщалось, что в Иране во время похорон убитого американскими военными генерала Сулеймани в давке погибли 35 человек, еще не менее 48 получили травмы.

Сегодня, 7 января, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за убийство генерала.