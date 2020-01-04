Сирийская армия и российские ВКС продолжают бомбить жилые районы на юге Идлиба

С 12 декабря 2019 года из южного Идлиба бежали около 300 тысяч человек, большинство из них - дети и женщины.

Сирийская армия, российские военно-космические силы и проиранские группировки продолжают подвергать интенсивным ударам жилые районы на юге провинции Идлиб.

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В частности, интенсивным ударам подвергается город Маарат-ан-Нуман, сообщает агентство Анадолу.

Дрон телеканала TRT Arabic снял на видео бомбардировку центральных районов Маарат-ан-Нумана, в частности падение бомб на жилые дома.

На видео, опубликованном TRT Arabic в Twitter, также запечатлено падение ракеты рядом со съемочной группой телеканала. Сотрудники TRT Arabic не пострадали.

В результате интенсивных бомбардировок десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома в регионе.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

Вместе с тем, как сообщает Центр новостей ООН, заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак заявил, с 12 декабря 2019 года из южного Идлиба бежали около 300 тысяч человек, причем большинство из них - дети и женщины. Дети составляют более половины всех переселенцев – 175 тысяч.

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Новая волна переселенцев пополнила ряды 400 тысяч перемещенных лиц, которые оказались в таком же положении в период с конца апреля по начало декабря. В Управлении верховного комиссара по правам человека поступила информация о том, что за этот же период было зарегистрировано более 1330 случаев гибели гражданских лиц.

Гуманитарная ситуация в Идлибе усугубляется в связи с тяжелыми зимними условиями. Семьям, в том числе с маленькими детьми, приходится передвигаться под проливным дождем; по ночам температура падает ниже нуля. Многие переселенцы, которым удалось перебраться дальше на север, живут в неотапливаемых помещениях, недостроенных или частично разрушенных зданиях, в палатках или просто под деревьями на открытом воздухе.

Гуманитарные учреждения системы ООН прилагают все усилия для оказания им необходимой помощи. Удалось обеспечить продуктами питания и наличными средствами более 180 тысяч из числа вновь перемещенных.

Как сообщал УНИАН, провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных к президенту Башару Асаду исламистов.

В начале декабря 2019 года в Идлибе возобновились боевые действия между сирийскими войсками и исламистами.