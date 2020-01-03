Верховный лидер Ирана ответил на убийство генерала Сулеймани: обещает "суровую месть"

В стране объявили трехдневный траур.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани будет "суровая месть".

Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает Al Arabia.

По его словам, убийство иранского генерала удвоит мотивацию борьбы против США и Израиля.

"С его уходом, если даст Бог, его работа и его путь не будут остановлены, но суровая месть ожидает преступников, которые окровавили свои грязные руки его кровью и других мучеников минувшей ночью", - заявил Али Хаменеи.

Также сообщается, что в ближайшие три дня в стране будет объявлен траур.

Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани - по указанию американского президента Дональда Трампа.

Читайте такжеЛиквидированный США иранский генерал Сулеймани неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным – СМИ

В ночь на 3 января аэропорт в Багдаде по меньшей мере трижды бомбили. В результате налета убиты 8 человек, в том числе и Сулеймани. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

Американские ракеты попали в колонну авто этого формирования. По официальным данным, ракеты взорвались вблизи состава грузов, предназначавшихся для авиаперевозки. В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.