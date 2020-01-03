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Верховный лидер Ирана ответил на убийство генерала Сулеймани: обещает "суровую месть"

11:21, 03 января 2020
Мир
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Сулеймани убили минувшей ночью / фото en.wikipedia.org

Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана сообщает Al Arabia.

По его словам, убийство иранского генерала удвоит мотивацию борьбы против США и Израиля. 

"С его уходом, если даст Бог, его работа и его путь не будут остановлены, но суровая месть ожидает преступников, которые окровавили свои грязные руки его кровью и других мучеников минувшей ночью", - заявил Али Хаменеи.

Также сообщается, что в ближайшие три дня в стране будет объявлен траур.

Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани - по указанию американского президента Дональда Трампа.

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В ночь на 3 января аэропорт в Багдаде по меньшей мере трижды бомбили. В результате налета убиты 8 человек, в том числе и Сулеймани. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

Американские ракеты попали в колонну авто этого формирования. По официальным данным, ракеты взорвались вблизи состава грузов, предназначавшихся для авиаперевозки. В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

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Теги: #Иран#убийство#генерал