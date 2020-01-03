Ликвидированный США иранский генерал Сулеймани неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным – СМИ

Всего известно о четырех поездках Касема Сулеймани в Москву в конце июля, начале августа, в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016-го.

Иранский генерал Касем Сулеймани, которого в ночь на 3 января ликвидировали американские войска по приказу Дональда Трампа, по меньшей мере дважды приезжал в Москву в прошлом году зимой.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на REUTERS и собственные источники.

По информации журналистов, Сулеймани убедил Кремль начать военную операцию на территории Сирии. В 2015 году его называли одним из главных «архитекторов» этой операции.

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Сулеймани описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и определил возможности влияния на ситуацию. Во время первого визита в Москву в 2015-м Сулеймани встречался с российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Того же года Россия направила судна через Босфор, а 9 сентября стало известно об участии России в сирийском конфликте.

Всего известно о четырех поездках Касема Сулеймани в Москву в конце июля, начале августа, в декабре 2015 года, а также в середине апреля 2016-го. Информация о первых двох визитах была предоставлена Reuters источникам в американских спецслужбах и иранском правительстве. Следующие две сообщили иранское агентство Fars и американский канал Fox News.

Как сообщал УНИАН, иранского генерала Касема Сулеймани по приказу Трампа убили в Ираке 3 января – за несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде.

В Пентагоне пояснили, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.