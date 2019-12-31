Австралия встретила Новый год красочным фейерверком (видео)

Шоу фейерверков в Сиднее считается одним из самых красочных в мире.

Новый год одними из первых на Земле встретили в Новой Зеландии и Австралии.

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В Австралии празднования начались в 14:30 по Киеву на острове Норфолк, а в 15:00 - на остальной территории страны. Шоу фейерверков в Сиднее считается одним из самых красочных в мире.

Как пишет Русская служба би-би-си, в этом году сотни тысяч австралийцев подписали петицию за отмену фейерверков из-за лесных пожаров, охвативших страну. Но власти отменять шоу не стали.

Как сообщал УНИАН, пока в Украине завершаются последние приготовления к празднованию Нового года, некоторые страны уже встретили или встречают 2020-й.

Так, раньше всех отпраздновали Новый 2020 год острова Кирибати, Тонга и Самоа, которые находяться в юго-западной части Тихого океана. Здесь Новый год наступает 31 декабря около 12:00 по киевскому времени. Одной из первых стран встретила Новый год Новая Зеландия. Произошло это через час после острова Кирибати, то есть в 13:00 по киевскому времени. Тогда же встретили Новый год и полярники с Южного полюса в Антарктиде. Следующей страной, которая встретила Новый год, была Австралия.

В 17:00 по киевскому времени Новый год встретили в Японии и обеих Кореях (Северной и Южной).

Последними встречать Новый 2020 год будут американская часть острова Самоа и остров Бейкер в Тихом океане. Там куранты пробьют в 13:00 по киевскому времени 1 января 2020 года.