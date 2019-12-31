В Австралии увеличилось число жертв лесных пожаров
Местных жителей массово эвакуируют.
В австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обострилась ситуация с лесными пожарами.
В Австралии зафиксировали самый жаркий день в истории метеонаблюдений
Местных жителей массово эвакуируют. Там, где дороги закрыты и эвакуация невозможна, люди пытаются укрыться от жары и огня на пляжах, их доставят в безопасное место морским путем, передает Euronews.
31 декабря стало известно о двух новых жертвах стихии - отце и сыне из города Кобарго, который был почти полностью разрушен огнем. Всего с сентября погибли 11 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.
В Новом Южном Уэльсе пожар уничтожил более 3 миллионов гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. Разрушены тысячи жилых домов и административных и хозяйственных построек.
Напомним, в чилийском городе Вальпараисо в результате лесного пожара сгорели более 80 домов.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+6°... +1°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+4°... +2°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+4°... +1°