В Австралии увеличилось число жертв лесных пожаров

Местных жителей массово эвакуируют.

Лесной пожар в Австралии / REUTERS

В австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обострилась ситуация с лесными пожарами.

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Местных жителей массово эвакуируют. Там, где дороги закрыты и эвакуация невозможна, люди пытаются укрыться от жары и огня на пляжах, их доставят в безопасное место морским путем, передает Euronews.

31 декабря стало известно о двух новых жертвах стихии - отце и сыне из города Кобарго, который был почти полностью разрушен огнем. Всего с сентября погибли 11 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

В Новом Южном Уэльсе пожар уничтожил более 3 миллионов гектаров леса, в том числе ряд национальных парков и охраняемых мест обитания коал. Разрушены тысячи жилых домов и административных и хозяйственных построек.

Напомним, в чилийском городе Вальпараисо в результате лесного пожара сгорели более 80 домов.