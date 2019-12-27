Количество жертв авиакатастрофы в Казахстане возросло до 14

В больницу доставлены 17 пассажиров. Они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Пресс-служба международного аэропорта Алматы уточнила информацию о погибших и пострадавших в катастрофе самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс Z9-2100 в Нур-Султан и разбившегося возле поселка Альмерек Талгарского района сразу после взлета сегодня утром.

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На борту, по последним данным, находились 93 пассажира и пять членов экипажа. На месте катастрофы погибли 14 человек. Пострадавших госпитализируют в больницы города и области. Для этого задействовали более 40 бригад скорой помощи Алматы и близлежащих Талгарского, Илийского и Енбекшиказахского районов.

Согласно официальной информации, городская клиническая больница Алматы уже приняла 17 человек в крайне тяжелом состоянии. Больница неотложной помощи приняла пять пострадавших с политравмами. Центр детской неотложной медицинской помощи работает с 8 несовершеннолетними пациентами – у них всех также политравмы, но дети в сознании. Многопрофильная клиническая больница приняла пять крайне тяжелых пациентов.

К приему и оказанию помощи пострадавшим подготовлены стационары других медицинских учреждений Алматы и близлежащих районных центров. Также для работы с пострадавшими и их родными задействованы все психологи из больниц города.

Как сообщал УНИАН, в Алматы потерпел крушение самолет, выполнявший внутренний рейс из Алматы в Нур-Султан. На борту, по первоначальной информации, находились 100 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже пообещал наказать всех виновников этой трагедии.