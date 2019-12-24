МИД Румынии осудил открытие Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом

В Румынии заявили, что Россия продолжает нарушать международное право.

Министерство иностранных дел (МЗС) Румынии осудило открытие Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив с оккупированным Крымом.

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Об этом говорится в заявлении МИД Румынии в Twitter. «Сооружение железнодорожного пути между материковой Россией и Крымом на Керченском мосту подтверждает, что Россия продолжает нарушать международное право», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Румыния подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым - это Украина», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

23 декабря Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины. Кроме того, в ЕС отметили, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.