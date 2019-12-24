Варшава прокомментировала пуск поездов по крымскому мосту, упомянув антироссийские санкции

В Польше еще раз заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

Министерство иностранных дел Польши заявляет, что открытие Россией железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом через Керченский пролив подтверждает адекватность введения санкций Европейским Союзом против России.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши в микроблоге Twitter.

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В частности, в Польше обратили внимание на заявление Евросоюза, что железнодорожное соединение материковой России с оккупированным Крымским полуостровом является еще одним нарушением украинского суверенитета Россией и продолжением принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма.

В этой связи в МИД Польши подчеркнули, что начало Москвой железнодорожного сообщения через Керченский пролив "вновь подтверждает адекватность решительной позиции ЕС, в том числе по введенным санкциям".

"Польша не признает незаконной аннексии Крыма", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированнный полуостров и Краснодарский край РФ.

23 декабря Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.

В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины. Кроме того, в ЕС отметили, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.