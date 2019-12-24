На открытии ж/д сообщения по Крымскому мосту произошел конфуз (видео)

Открытие ж/д сообщения по Крымскому мосту произошло 23 декабря.

Начальник первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь через Керченский пролив Александр Калеущенко опоздал на отправление из-за торжественной части, однако в состав все-таки попал.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил блогер Рустем Адагамов. "Вчера во время открытия ж/д сообщения с аннексированным Крымом без накладки не обошлось — поезд №7 Таврия ушел в путь из Петербурга в Севастополь без своего начальника, который в это время заканчивал доклад Путину, стоя на платформе. Пришлось начальнику обгонять его на "Сапсане" и садиться на свой поезд уже в Угловке", - рассказал он и опубликовал соответствующее видео.

Так, пока Калеущенко докладывал России, поезд тронулся без него. На видеотрансляции можно было заметить, как за спинами мужчин отъезжает состав. "Догоняйте", - улыбнулся президент РФ.

Как сообщалось, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров.