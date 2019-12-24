При этом он против создания российской военной базы в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил РФ разместить свои самолеты под Минском и Витебском.

Об этом он сказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", пишет "Интерфакс".

Разговоры о создании российской базы Воздушно-космических сил на территории Беларуси Лукашенко назвал фейком и болтовней. Он также усомнился, нужна ли вообще РФ военная база на территории республики.

"Но если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично. У нас этих военно-воздушных баз, на которых базируются наши самолеты, вертолеты, 5 штук. Приезжайте, пожалуйста", - сказал Лукашенко.

"Пожалуйста, сажайте под Минском 50 самолетов. Или под Витебском, пожалуйста, 20 самолетов. Не надо никаких баз строить. И тема закрылась", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Лукашенко также заявил, что Россия ежегодно начинает прессовать Беларусь и "завинчивает гайки".