Лукашенко об открытии российской базы в Беларуси: Это болтовня со стороны России

Лукашенко уточнил, что речь о том, что Россия планирует открыть новую базу Военно-воздушных сил РФ недалеко от Бобруйска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что тема открытия военной базы Военно-воздушных сил РФ в Беларуси была с российской стороны «болтовней, не знаю, кому нужной».

Об этом он заявил в эфире российского радио "Эхо Москвы".

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«Это был с вашей стороны, пусть меня простят ваши политики и руководители, обычный фейк, как это называется. Ну, может, это я не точно выразился, это модное слово. Но это было просто болтовня... Не знаю, кому нужная», – сказал Лукашенко.

Он уточнил, что речь о том, что Россия планирует открыть новую базу недалеко от Бобруйска.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Лукашенко заявил, что Россия ежегодно начинает прессовать Беларусь и "завинчивает гайки".