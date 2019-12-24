Россия прессует Беларусь и "завинчивает гайки" - Лукашенко

Лукашенко надеется, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России.

Россия каждый год начинает прессовать Беларусь и "завинчивает гайки".

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Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью "Эхо Москвы".

Лукашенко добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого (предполагаемого посягательства на суверенитет Беларуси – ред.) не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они (Запад – ред.) правы", - сказал Лукашенко.

Напомним, 7 декабря в Минске состоялась акция протеста против интеграции с Россией. Граждане вышли в центр белорусской столицы с призывами сохранить независимость и отправить президента в отставку, если тот подпишет соглашение с РФ.

Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о едином правительстве, парламенте, а также общем рынке нефти, газа и энергетики. Такую информацию распространили из посольства Беларуси в Москве.