СМИ: брат лидера КНДР замечен на концерте Эрика Клэптона в Лондоне

00:13, 22 мая 2015
Мир
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Брат лидера КНДР Ким Чен Ына был замечен на концерте ветерана рок-музыки Эрика Клэптона в Лондоне.

REUTERS

По данным японского телеканала TBS, Ким Чен Чхоль, одетый в черные брюки, футболку и кожаную куртку, появился на концерте Клэптона вечером 20 мая в сопровождении девушки, пишет РИА Новости.

Телеканал утверждает, что личность мужчины, запечатленного оператором, была подтверждена рядом источников.

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Средний сын покойного лидера КНДР Ким Чен Ира был неоднократно замечен на концертах Клэптона в прошлом. В частности, сообщалось, что он присутствовал на концертах музыканта в 2006 году в Германии и в 2011 году в Сингапуре.

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