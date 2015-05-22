СМИ: брат лидера КНДР замечен на концерте Эрика Клэптона в Лондоне

По данным японского телеканала TBS, Ким Чен Чхоль, одетый в черные брюки, футболку и кожаную куртку, появился на концерте Клэптона вечером 20 мая в сопровождении девушки, пишет РИА Новости.

Телеканал утверждает, что личность мужчины, запечатленного оператором, была подтверждена рядом источников.

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Средний сын покойного лидера КНДР Ким Чен Ира был неоднократно замечен на концертах Клэптона в прошлом. В частности, сообщалось, что он присутствовал на концертах музыканта в 2006 году в Германии и в 2011 году в Сингапуре.