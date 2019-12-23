Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года

В этом году список вновь возглавила автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг.

Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2019 года.

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В этом году список вновь возглавила автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом $92 млн.

В 2017 году автор поттерианы занимала первое место в рейтинге Forbes. А вот в 2018 году ее опередил американский писатель Джеймс Паттерсон.

В этом году Джеймс Паттерсон, автор книги "Президент пропал", написанной в соавторстве с Биллом Клинтоном, занимает вторую строчку рейтинга с доходом $70 млн. В этом году он признан самым богатым писателем в Америке.

На третьем месте расположилась Мишель Обама, заработавшая около $36 млн на мемуарах "Becoming. Моя история", ставших бестселлером в США.

В топ-5 также вошли Джефф Кинни ($20 млн) и Стивен Кинг ($17 млн).