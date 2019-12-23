Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года
Американский журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2019 года.
Читайте такжеНазваны самые высокооплачиваемые писатели по версии Forbes
В этом году список вновь возглавила автор книг о приключениях Гарри Поттера Джоан Роулинг с доходом $92 млн.
В 2017 году автор поттерианы занимала первое место в рейтинге Forbes. А вот в 2018 году ее опередил американский писатель Джеймс Паттерсон.
В этом году Джеймс Паттерсон, автор книги "Президент пропал", написанной в соавторстве с Биллом Клинтоном, занимает вторую строчку рейтинга с доходом $70 млн. В этом году он признан самым богатым писателем в Америке.
На третьем месте расположилась Мишель Обама, заработавшая около $36 млн на мемуарах "Becoming. Моя история", ставших бестселлером в США.
В топ-5 также вошли Джефф Кинни ($20 млн) и Стивен Кинг ($17 млн).