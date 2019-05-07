Стивен Кинг предложил свой вариант финала «Игры престолов»

По словам писателя, занять Железный Трон может "маленький человек с большим сердцем".

Культовый американский писатель Стивен Кинг озвучил свой вариант концовки популярного сериала «Игра престолов».

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«Предположим – просто предположим, что Джон и Дэни ОБА погибли (вместе с Серсеей, разумеется). Предположим – просто предположим – что некий маленький человек с большим сердцем окажется на Железном Троне», - написал писатель в Twitter.

Под «маленьким человеком с большим сердцем» очевидно имеется ввиду персонаж Питера Динклэйджа – Тирион Ланистер.

Пост писателя вызвал активную полемику среди пользователей, в которую включился и сам Кинг.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne? — Stephen King (@StephenKing) 6 мая 2019 г.

Сериал «Игра престолов» основан на фентезийном цикле Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Фанаты ждут от Мартина еще как минимум двух романов из данного цикла.

При этом, события сериала обогнали события, описанные в книгах, поэтому концовка всей саги остается неизвестной.

Ранее Мартин рассказал, как обсуждал концовку «Игры престолов» с ее создателями. Хоть события сериала и ушли дальше событий в книгах, писатель ждет, что финал телешоу и финал книг не будут иметь существенных отличий.