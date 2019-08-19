Forbes: Украина попала в ТОП-5 стран с самым быстрым ростом рынка фрилансеров

Издание пишет, что в Украине работать вне штата достаточно выгодно.

В этом году США уже два квартала подряд остаются мировым лидером в росте доходов фрилансеров. Американцы вне штата начали зарабатывать на 78% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом, как пишет Forbes, свидетельствует индекс Global Gig Economy от платежной платформы Payoneer. На втором месте оказалась Великобритания с ростом на 59%. Замыкает тройку лидеров Бразилия (48%). Украина же оказалась на пятом месте (36%) сразу после Пакистана. (47%).

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Также в десятке оказались Филиппины, Индия, Бангладеш, Россия и Сербия. Список был составлен на основе данных о свыше 300 тысячах фрилансеров в базе сети Payoneer. Почему же фриланс-экономика так быстро развиваются во всех этих странах? Причины очень разные.

«На более развитых рынках, таких как США и Великобритания, многие компании, когда хотят нанять людей, одновременно стремящихся сократить риски. Именно поэтому в таких странах фриланс развивается очень большими темпами», - пояснил генеральный менеджер Payoneer Эял Молдован.

В других странах ключевым двигателем роста стали различные правительственные программы для аутсорсинга в конкретных отраслях. Как пишет издание, в Украине, к примеру, был создан «особый режим налогообложения для IT-аутсорса и продуктовых компаний, который лишает их НДС».

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Кроме того, в Украине можно нанимать фрилансеров без уплаты налога на трудоустройство. Также Киев упростил контроль обмена валют для такого рода компаний.

На некоторых рынках, таких как Украина и Индия, некоторые фрилансеры подходят к сфере с позиции предпринимателя, отдавая свои проекты на фактическое выполнение дешевым подрядчикам в других странах.