Израиль сообщил о массированном ударе по Сирии

Во результате удара уничтожен ряд сирийских зенитных батарей.

Израиль в ночь на среду, 20 ноября, нанес массированный ракетный удар по позициям батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии.

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Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на Twitter пресс-службы вооруженных сил Израиля. «Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке «Аль-Кудс» и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером», - говорится в заявлении.

Во время этого удара был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей - согласно заявлению израильской армии, те, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

«Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут разрешать дальнейшие атаки против Израиля», - говорится в сообщении израильской армии.

Израиль регулярно наносит удары по иранским целям в Сирии. Среди целей последних месяцев - военный аэродром в провинции Хомс, военные склады и базы, а также иранские дроны.