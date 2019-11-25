США возобновили операцию против ИГИЛ на севере Сирии
19:27, 25 ноября 2019Мир
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Новая контртеррористическая операция пройдет примерно в 190 км к югу от турецкой границы.
Операция против ИГИЛ пройдет в провинции Дейр-эз-Зор / Vimeo jimbonumber9
Американские военные возобновили контртеррористическую миссию против "Исламского государства" на севере Сирии.
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Об этом сообщает The New York Times.
22 ноября американские солдаты совместно с сирийскими курдами провести крупномасштабную миссию по уничтожению и захвату боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, примерно в 190 км к югу от турецкой границы.
"В течение следующих дней и недель темп будет расти против остатков ИГИЛ", - заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.
Как сообщал УНИАН, до этого президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.
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