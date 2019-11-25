США возобновили операцию против ИГИЛ на севере Сирии

Новая контртеррористическая операция пройдет примерно в 190 км к югу от турецкой границы.

Американские военные возобновили контртеррористическую миссию против "Исламского государства" на севере Сирии.

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Об этом сообщает The New York Times.

22 ноября американские солдаты совместно с сирийскими курдами провести крупномасштабную миссию по уничтожению и захвату боевиков ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, примерно в 190 км к югу от турецкой границы.

"В течение следующих дней и недель темп будет расти против остатков ИГИЛ", - заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.

Как сообщал УНИАН, до этого президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади.