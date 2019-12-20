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Названа победительница мисс Америка-2020

15:58, 20 декабря 2019
Мир
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Победительница Камилла Шриер / фото: Instagram

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Об этом сообщает CNN.

Девушка окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. В планах у нее - получение ученой степени в области фармацевтики.

Конкурсантка покорила жюри тем, что в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт - каталитическое разрушение перекиси водорода.

За звание первой красавицы США боролись еще 50 претенденток.

Теперь, новая Мисс Америка станет участницей проекта по профилактике злоупотребления приема лекарств. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, обладательницей титула «Мисс мира 2019» стала 23-летняя Тони-Энн Сингх (Toni-Ann Singh) из Ямайки.

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Теги: #конкурс красоты