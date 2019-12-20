Названа победительница мисс Америка-2020
15:58, 20 декабря 2019Мир
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Победительница Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.
Победительница Камилла Шриер / фото: Instagram
Победительницей конкурса Мисс Америка-2020 стала 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер.
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Об этом сообщает CNN.
Девушка окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. В планах у нее - получение ученой степени в области фармацевтики.
Конкурсантка покорила жюри тем, что в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт - каталитическое разрушение перекиси водорода.
За звание первой красавицы США боролись еще 50 претенденток.
Теперь, новая Мисс Америка станет участницей проекта по профилактике злоупотребления приема лекарств. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, обладательницей титула «Мисс мира 2019» стала 23-летняя Тони-Энн Сингх (Toni-Ann Singh) из Ямайки.
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