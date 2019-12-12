В Британии проходят внеочередные парламентские выборы (видео)

По социологическим опросам, больше всего шансов имеет Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, который пообещал довести «Брекзит» до конца.

В Великобритании 12 декабря началось голосование на парламентских выборах, результаты которых могут решить, будет ли завершен путь выхода страны из Европейского союза, или же наоборот Британия останется в блоке.

Голосование началось в 7 часов утра (9:00 – по Киеву) и закончится в 10 вечера (полночь по Киеву) и продлится в 650 избирательных округах Соединенного Королевства, где кандидатам надо набрать значительное количество голосов, чтобы получить место в Палате общин. Об этом пишет Радио Свобода.

По социологическим опросам, больше всего шансов имеет Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Борисом Джонсоном, который пообещал довести «Брекзит» до конца. На втором месте – оппозиционная лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, который предложил пересмотреть условия выхода Британии из ЕС и провести новый референдум. Несмотря на это, ни одна из двух крупнейших партий не получит простого большинства в минимум 326 мест. Чтобы сформировать правительство, победитель должен будет либо создать официальную коалицию с меньшими партиями, или искать поддержку на более неформальной основе.

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Тенденции голосования за последние годы также показывают, что симпатии британских избирателей у традиционных партий уменьшаются, а популярность небольших партий растет.

Так, новая «Партия Брекзита» Найджела Фараджа безапелляционно выступает за выход из ЕС. В противовес ей – либерал-демократы во главе с Джо Суинсоном – выступают за отказ от Brexit.

Кроме вопроса Brexit, опросы общественного мнения показали, что избиратели в Великобритании также обеспокоены судьбой Национальной службы здравоохранения, проблемами с преступностью, экономикой и иммиграцией.