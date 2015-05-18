В Госдуме не верят, что украинские бойцы взяли в плен российских военных

Об этом заявил глава думского комитета по обороне Владимир Комоедов, передает "Эхо Москвы".

При этом Комоедов сказал, что не верит в то, что попавшие в плен люди имеют отношение к российским войскам.

В Министерстве обороны России никаких комментариев не дают.

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Как известно, в Счастье задержали двух российских военнослужащих, которые были ранены в ходе боестолкновения с силами АТО.

Один из военных РФ рассказал, что он - Александр Александров, сержант с третьей бригады спецназа в г.Тольятти (РФ), контрактник, служит с 12 декабря 2012 года.