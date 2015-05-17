Под Петербургом открыли памятник Путину в образе римского императора (фото)

Вчера, 16 мая, казачья община открыла памятник президенту России Владимиру Путину на своем новом хуторе под поселком Агалатово (Ленинградская область РФ).

Об этом сообщает местное издание Невские новости.

Отмечается, что по замыслу автора памятника президент изображен на манер римских императоров – в тоге, с гербом страны на медали и с лавровым венком. Венок, правда, съемный, и казаки решили обойтись без него.

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«Так он все-таки наш, русский, а с венком ну совсем как римлянин будет», – отметил атаман Андрей Поляков. По его словам, как только позволят средства, бюст сделают в два раза больше и на этот раз отольют в бронзе. Пока что памятник сделан из искусственного синтетического материала. В будущем рядом с ним появятся еще две скульптуры: памятник погибшему казаку (прообразом для него станет петербургский казак Дмитрий Сизиков, погибший на Донбассе) и памятник атаману "Всевеликого войска Донского" Петру Краснову.

Как отмечает DW.de, идея памятника для Владимира Путина возникла у Полякова после аннексии Крыма, которую он именует "возвратом наших русских земель" и сравнивает с падением Берлинской стены. Другими вариантами изображения российского президента были Путин в военной форме с пилоткой на голове, а также Путин в шапке Мономаха.

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В свою очередь, культовый исполнитель шансона Стас Барецкий, неожиданно появившийся на мероприятии, так описал действия Путина в Крыму:

"Путин сам из 90-х, такой "браток", "отжал" Крым по-пацански и правильно сделал. В 90-е так и делали – если у кого-то фирма стоит, не работает или, наоборот, работает хорошо...", – сказал он.