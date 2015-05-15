Суд США приговорил помощника бин Ладена к пожизненному заключению

Халид Фавваз был арестован в Лондоне в 1998 году и экстрадирован в США через 14 лет, в 2012 году, передает Би-би-си. Халид Фавваз одно время был пресс-секретарем Усамы бин Ладена и отвечал за связи со СМИ в "Аль-Каиде".

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Жертвами взрывов у американских посольств в Найроби и Дар-эс-Саламе 7 августа 1998 года стали 224 человека. Нападения на посольства произошли в восьмую годовщину прибытия американских военных подразделений в Саудовскую Аравию во время конфликта Ирака и Кувейта в 1990-м году.

По мнению американской разведки, взрывы посольств были организованы "Аль-Каидой".

Халида Фавваза, помимо оказания помощи в организации взрывов посольств, также обвиняют в том, что он поставлял различные средства коммуникации, в том числе и спутниковый телефон, прежнему лидеру "Аль-Каиды" Усаме бин Ладену.